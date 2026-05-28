با بهرهبرداری از واحد ۵۲ هزار تنی تولید خوراک دام و طیور در شهرستان باروق، گامی مهم در مسیر خودکفایی، تقویت زنجیره تولید پروتئین و توسعه زیرساختهای کشاورزی آذربایجانغربی برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از اجرای چند طرح مهم صنعتی و کشاورزی در شهرستان باروق خبر داد و گفت: بهرهبرداری از واحد ۵۲ هزار تنی تولید خوراک دام و طیور در این شهرستان، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تولید پروتئین استان خواهد داشت.
محمدرضا اصغری در جریان سفر به باروق و بازدید از روند اجرای چند واحد صنعتی، اظهار کرد: این واحد تولید خوراک آماده دام، طیور و پروتئین (مرغ مادری) با ظرفیت سالانه ۵۲ هزار تن، از جمله پروژههای راهبردی منطقه به شمار میرود که با تکمیل و بهرهبرداری از آن، برای ۶۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
او همچنین از روند احداث سردخانه ۲ هزار تنی بالای صفر درجه در روستای گلسلیمانآباد بازدید کرد و افزود: این پروژه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و برای تکمیل آن به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اصغری با اشاره به اینکه این سردخانه به واحد سورتینگ میوه با ظرفیت ۴ هزار تن نیز مجهز خواهد شد، بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر تقویت زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال بیش از ۲۰ نفر از اهالی منطقه را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر نیاز مبرم شهرستان باروق به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بر پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات لازم جهت تکمیل این دو طرح تأکید کرد.
در ادامه این بازدیدها، واحد پرورش بوقلمون گوشتی سه هزار قطعهای نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که هماکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با بهرهبرداری از آن، برای ۲۸ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
اصغری در پایان با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرحها، خاطرنشان کرد: با رفع موانع مالی، این پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه تولید و خدماترسانی خواهند شد و بخشی از نیاز شهرستان در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی، تأمین نهادههای دامی و توسعه تولیدات پروتئینی را برطرف خواهند کرد.