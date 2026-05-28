تأکید بازرس کل استان کرمان بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب
بازرس کل قضائی استان کرمان در نشستی با موضوع مدیریت تالابها، نسبت به وضعیت بحرانی تالاب جازموریان و تأثیر آن بر افزایش ریزگردها در جنوب شرق کشور ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت حیاتی و تکلیف حاکمیتی، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای حل این مسئله تأکید نمود.
بازرس کل استان کرمان با استناد به قوانین موجود، یادآور شد که وظیفه وزارت نیرو، بهرهبرداری عادلانه از منابع آب با رعایت حقوق زیستمحیطی است و انتظار میرود این وزارتخانه توجه ویژهای به تأمین حقآبه تالابها و بهینهسازی مصرف آب داشته باشد.
وی همچنین به برخی چالشها از جمله اتلاف آب در برخی سدها در شرایط گرمای شدید اشاره کرد و بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر بر روی روشهای نوین کاهش تبخیر و بهینهسازی مصرف به جای تمرکز صرف بر پروژههای انتقال آب تأکید نمود.
بازرس کل قضائی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد که این موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری خواهد شد و امید است با همکاری همه دستگاهها، شاهد حل معضل تالاب جازموریان و مدیریت پایدار منابع آب در منطقه باشیم.