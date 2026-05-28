دیدار رزمندگان بهبهان با خانواده شهید «مهدی صیادی» در سیسخت
۱۳۰ نفر از رزمندگان و بسیجیان شهرستان بهبهان از خانواده شهید «مهدی صیادی» در سیسخت دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، ۱۳۰ نفر از رزمندگان و بسیجیان شهرستان بهبهان در سالروز عملیات رمضان با حضور در منزل شهید «مهدی صیادی» در سیسخت، ضمن دیدار با خانواده این شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.
در این دیدار صمیمانه، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر ادامه راه شهیدان و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.
یکی از رزمندگان حاضر در این مراسم با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای مردم مناطق جنوب و دنا در دوران دفاع مقدس گفت: رزمندگان و مردم این دیار زیر بمبارانهای دشمن بعثی ایستادگی کردند و شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کردند و امروز امنیت و آرامش کشور مرهون مقاومت، شجاعت و فداکاری شهدا، جانبازان، آزادگان و خانوادههای صبور آنان است.
وی افزود: اگر امروز مردم ایران با آرامش زندگی میکنند، حاصل گامهای استوار شهیدانی است که جان خود را برای عزت و سربلندی کشور فدا کردند و خانوادههای معظم شهدا نیز با صبر و استقامت خود، افتخار آفریدند.
در ادامه این دیدار، «ابوالفضل صیادی» فرزند ارشد شهید مهدی صیادی، با قدردانی از حضور رزمندگان و همرزمان پدرش گفت: شهید صیادی از فرماندهان شجاع دوران دفاع مقدس بود که فرماندهی چندین گردان را در طول هشت سال جنگ تحمیلی برعهده داشت و با تمام وجود در مسیر لبیک به فرمان امام و دفاع از کشور تلاش میکرد.
وی افزود: پدرم بدون هیچ هراسی مأموریتها و عملیاتها را انجام میداد و به دلیل شجاعت و رشادتهایش حتی از سوی دشمن بعثی برای او جایزه تعیین شده بود.
فرزند این شهید با بیان خاطرهای از روزهای پایانی عمر پدرش اضافه کرد: شهید صیادی با وجود شرایط سخت جسمانی، همواره آرزوی زیارت امام رضا (ع) را داشت و چند ماه پیش از شهادتش توفیق زیارت برای او فراهم شد.
صیادی ادامه داد: پدرم پس از بازگشت از مشهد حال و هوای متفاوتی داشت و بارها میگفت آنچه را از امام رضا (ع) خواسته، دریافت کرده است و سرانجام نیز چندی بعد، در آرامش به یاران شهیدش پیوست.
وی حضور رزمندگان در منزل این شهید را موجب دلگرمی خانواده شهدا دانست و از همه ایثارگران و برگزارکنندگان این دیدار قدردانی کرد.
در پایان این مراسم، حاضران ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، برای سلامتی مردم، عزت ایران اسلامی و سربلندی خانوادههای شهدا دعا کردند.