سیمای بصری کلانشهر اراک همزمان با آغاز دهه مبارک امامت و ولایت تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، شکوه بندگی و ایثار، و آغاز دهه مبارک امامت و ولایت، سیمای بصری کلانشهر اراک با اجرای طرحهای متنوع آذینبندی و فضاسازی محیطی، حال و هوای جشن و سرور به خود گرفت.
هدف از این اقدامات، ایجاد نشاط اجتماعی و گرامیداشت این ایام فرخنده در همه محلهها و میادین سطح شهر است.