در شب هشتاد و هشتمین از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی ، مردم بصیر خوزستان حماسه آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم بصیر خوزستان در هشتاد و هشتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با حضور حماسی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و مناطق روستایی بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند..