به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه کمیته هماهنگی و نظارت درس آمادگی دفاعی با حضور مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، سردار مسلمی رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی، جمعی از مسئولان و کارشناسان دو حوزه و نماینده دفتر تألیف کتاب آمادگی دفاعی در سالن جلسات معاونت آموزش متوسطه برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله بررسی مصوبات جلسات گذشته، نحوه ارزشیابی درس آمادگی دفاعی، توانمندسازی دبیران، بازطراحی محتوای آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و بازی‌سازی آموزشی، اجرای طرح‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزی و توسعه رویکرد‌های تربیتی و مهارتی این درس مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی آذرکیش در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خدمت، شهدای امنیت و سالروز آزادسازی خرمشهر، بر اهمیت راهبردی درس آمادگی دفاعی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: این درس صرفاً یک واحد آموزشی نیست، بلکه بخشی از فرآیند هویت‌بخشی، تربیت اجتماعی و تقویت باور‌های ملی و دینی دانش‌آموزان در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اقتضائات نسل Z و آلفا افزود: باید جهت‌گیری‌ها و محتوای درس آمادگی دفاعی متناسب با نیاز‌های نسل جدید، جذاب، مهارتی، تعاملی و مبتنی بر فناوری‌های نوین طراحی شود تا دانش‌آموزان بتوانند ارتباط مؤثرتری با مفاهیم این درس برقرار کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم تقویت وجه مهارتی درس آمادگی دفاعی اظهار کرد: جنس این درس مهارتی و عملیاتی است و نباید صرفاً به آموزش‌های نظری محدود شود. نوجوان امروز با آموزش‌های میدانی، شبیه‌سازها، بازی‌های آموزشی، فعالیت‌های عملی، روایت‌گری و تولید محتوا ارتباط بیشتری برقرار می‌کند و لازم است در بازنگری‌های آینده، وزن بخش عملی و مهارتی این درس افزایش یابد.

آذرکیش همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و بازی‌سازی آموزشی تأکید کرد و گفت: می‌توان با طراحی بازی‌ها و شبیه‌ساز‌های آموزشی در موضوعاتی مانند جهت‌یابی، نگهبانی، امداد و مهارت‌های دفاعی، فرآیند یادگیری را برای دانش‌آموزان جذاب‌تر و اثربخش‌تر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور و نحوه اجرای آموزش‌ها و ارزشیابی‌ها افزود: آموزش حضوری همچنان مطلوب اصلی وزارت آموزش و پرورش است؛ چرا که کارکرد‌های تربیتی مدرسه فراتر از آموزش صرف بوده و مدرسه باید آخرین جایی باشد که تعطیل و نخستین جایی باشد که بازگشایی می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ارزشیابی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند یاددهی ـ یادگیری است و باید متناسب با شرایط استان‌ها، امکانات موجود و اقتضائات محلی، سناریو‌های اجرایی متنوع و منعطف طراحی شود.

در ادامه این نشست، سناریو‌های پیشنهادی برای ارزشیابی بخش عملی درس آمادگی دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این پیشنهادها، در شرایط مختلف امکان بهره‌گیری از فعالیت‌هایی همچون آموزش با شبیه‌سازها، تولید محتوای دانش‌آموزی، خلاصه‌نویسی کتاب‌های دفاع مقدس، فعالیت‌های پژوهشی، مستندسازی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان، آموزش‌های امدادی و پدافند غیرعامل و نیز شرکت در برنامه‌های مهارتی و آموزشی پیش‌بینی شده است.

سردار مسلمی نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت درس آمادگی دفاعی در تربیت نسل نوجوان گفت: این درس باید بتواند دانش‌آموزانی آگاه، مسئولیت‌پذیر، دارای هویت ملی و آماده نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی تربیت کند.

وی بر ضرورت توانمندسازی دبیران، بهره‌گیری از نیرو‌های علاقه‌مند و دارای باور عمیق نسبت به مفاهیم دفاعی و تربیتی و همچنین تقویت آموزش‌های مهارتی و میدانی تأکید کرد.

در بخش دیگری از جلسه، طرح‌های علمی و مهارتی مشترک معاونت آموزش متوسطه و سازمان بسیج دانش‌آموزی از جمله «طرح دانا»، سامانه آموزشی «سپهرجو»، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان و طراحی بستر‌های فناورانه برای ارتباط معلمان و دانش‌آموزان معرفی و بررسی شد.

در پایان این نشست، بر تسریع در تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرایی، تقویت آموزش‌های مهارتی و عملی، استفاده از ظرفیت استان‌ها در اجرای برنامه‌ها، توسعه فعالیت‌های فناورانه و بازی‌محور، توانمندسازی دبیران و استمرار همکاری مشترک معاونت آموزش متوسطه و سازمان بسیج دانش‌آموزی تأکید شد.