رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با انتقاد از فاصله میان قیمت و کیفیت خدمات برخی هتل‌ها گفت: کاهش هزینه‌های سفر و واقعی‌سازی نرخ خدمات اقامتی می‌تواند زمینه افزایش سفر‌های داخلی، رشد تقاضا و رونق صنعت گردشگری کشور را فراهم کند.

حرمت‌الله رفیعی،در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در شرایطی که تقاضا برای سفر کاهش پیدا می‌کند، برخی هتل‌های دارای ستاره‌های بالاتر برای جذب مسافر ناچار به ارائه تخفیف‌های قابل توجه می‌شوند، در حالی که مراکز اقامتی با استقبال بیشتر معمولاً قیمت‌های خود را حفظ می‌کنند.

وی افزود:ارائه تخفیف‌های ۵۰ درصدی از سوی برخی هتل‌ها نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای افزایش ضریب اشغال و جذب مشتری است.

رئیس انجمن خدمات گردشگری همچنین به موضوع ستاره‌بندی هتل‌ها اشاره کرد و گفت: اعطای درجه به مراکز اقامتی باید بر اساس استانداردهای مشخص و با نظارت دقیق انجام شود امکانات اتاق‌ها، کیفیت خدمات لابی، تجهیزات رفاهی و سایر خدمات جانبی از جمله معیارهایی هستند که باید در ارزیابی هتل‌ها مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری کشور نیازمند ارتقای کیفیت خدمات است، افزود: در برخی موارد، قیمت خدمات اقامتی با نرخ‌های بین‌المللی قابل مقایسه است، اما سطح خدمات ارائه‌شده با استانداردهای جهانی فاصله دارد و این مسئله بر رضایت گردشگران تأثیر منفی می‌گذارد.

رفیعی ادامه داد:گسترش چادرنشینی در سفرها راهکار مناسبی برای توسعه گردشگری نیست و مردم باید امکان استفاده از مراکز اقامتی استاندارد با قیمت‌های منطقی را داشته باشندفراهم کردن شرایط مناسب برای کاهش هزینه‌های سفر و افزایش دسترسی به خدمات اقامتی، از مهم‌ترین نیازهای صنعت گردشگری کشور است.

رئیس انجمن خدمات گردشگری افزود: هتل‌ها و مراکز اقامتی نباید با ظرفیت‌های خالی گسترده مواجه باشند و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه قیمت‌گذاری و حمایت از سفر می‌تواند به افزایش تقاضا و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.رفیعی خاطرنشان کرد: واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌های صنفی به معنای کاهش مسئولیت دستگاه‌های نظارتی نیست و دولت همچنان باید بر فرآیند قیمت‌گذاری، اجرای مقررات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان نظارت مؤثر و مستمر داشته باشد.