به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این آیین بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد‌و گلکاران و گلابکیران همه ساله با هدف برکت بخشیدن به گلستان های گل محمدی و کسب و کار شان با اولین گلاب به دست آمده از گل های محمدی دشت های نیاسر حرم مطهر امامزاده سلطانعلی بن امام محمدباقر(ع) شستشو و عطر افشانی می شود.

امام زاده علی بن محمدباقر(ع) فرزند بلافصل امام محمدباقر(ع) پنجمین امام شیعیان است که در سال۱۱۳ ه.ق به درخواست دوستداران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان به این منطقه هجرت و پس از سه سال تبلیغ و ارشاد مردم، سال۱۱۶ ه.ق به همراه تعدادی از اهالی منطقه بدست نیروهای حکومتی در دربند ازناوه کاشان به شهادت رسیدند.

پیکر مطهر علی بن محمدباقر(ع) در مشهد اردهال به خاک سپرده شد و آیین سنتی مذهبی قالیشویان در دومین جمعه مهر هر سال برای بزرگداشت ایشان برگزار می شود.

مشهد اردهال در ۴۵کیلومتری کاشان واقع شده است.