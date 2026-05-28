به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از حفر یک حلقه چاه جدید در روستای سید تاج‌الدین به‌منظور تأمین پایدار آب شرب و رفع مشکلات ناشی از کاهش آبدهی چاه موجود این روستا خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: با توجه به کاهش آبدهی چاه موجود در این روستاو همچنین فاصله و اختلاف ارتفاع مخزن با روستا که موجب بروز مشکلاتی در روند تأمین و توزیع آب شرب شده بود، حفر یک حلقه چاه جدید در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف تقویت منابع تأمین آب، افزایش پایداری شبکه آبرسانی و بهبود کمی و کیفی خدمات‌رسانی به اهالی روستای سید تاج‌الدین انجام و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تأمین آب شرب روستا مرتفع شود.

نجفی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در مناطق روستایی گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غریی همواره تلاش دارد با شناسایی مشکلات موجود و اجرای راهکار‌های فنی و عملیاتی، نسبت به ارتقای سطح خدمات و تأمین آب پایدار برای مشترکین شهری و روستایی اقدام کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستاییان از اولویت‌های مهم این شرکت بوده و اجرای این‌گونه پروژه‌ها با هدف افزایش رضایتمندی مردم و بهبود شرایط بهره‌مندی از خدمات آبرسانی ادامه خواهد داشت.