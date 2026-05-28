به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اقدامی با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توجه به زیست‌بوم‌های آبی، کریم زرگر از دوستداران طبیعت و محیط زیست، ۸ هزار قطعه بچه‌ماهی را در محدوده رودخانه کارون در شهر تاریخی شوشتر رهاسازی کرد.

زرگر در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفظ منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست تنها بر عهده نهاد‌های مسئول نیست و همه شهروندان می‌توانند با اقدامات مسئولانه در نگهداری از سرمایه‌های طبیعی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: رودخانه کارون بخشی از هویت طبیعی و تاریخی خوزستان است و توجه به پایداری زیست‌بوم آن، نیازمند افزایش فرهنگ عمومی و مشارکت اجتماعی است.

شهر تاریخی شوشتر و رودخانه کارون، از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی خوزستان به شمار می‌روند که حفظ و صیانت از آنها نیازمند همراهی مردم و نهاد‌های مرتبط است.