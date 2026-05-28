مادر شهید والامقام «امیرعلی شاه‌حیدری» ضمن تشریح ویژگی‌های اخلاقی و مجاهدت‌های این نخبه ۳۱ ساله، بر لزوم ولایت‌مداری، تاسی به فرهنگ غدیر و تلاش برای پیشرفت حکومت اسلامی تأکید کرد.

ولایت‌مداری و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین رسالت و وظیفه ماست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، مادر شهید والامقام «امیرعلی شاه‌حیدری» با حضور در برنامه زنده امروز سیمای البرز، با زبانی آکنده از ایمان و صبر به روایت سبک زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و مجاهدت‌های فرزند شهیدش پرداخت.

وی با اشاره به اینکه شهدا بهترین الگوی جامعه هستند، اظهار داشت: فرزند من و دیگر شهدای والامقام، دانش، تخصص و علم خود را وقف خداوند کردند. امروز پیشرفت حکومت اسلامی، تقویت آن و ولایت‌مداری و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین رسالت و وظیفه ماست.

این مادر شهید با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر خم تصریح کرد: در آستانه عید بزرگ غدیر خم قرار داریم و معتقدم هر کس حقیقت غدیر را متوجه نشود، عظمت خود را درک نخواهد کرد. ما باید به سخنان و سیره بزرگان تاسی کنیم تا دنباله‌رو حقیقی امیرالمؤمنین (ع) باشیم.

وی همچنین به نقش ابزار‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و افزود: کتاب‌های منتشر شده در حوزه شهدا و بستر فضای مجازی، شرایط بسیار مؤثری را برای ترویج این فرهنگ اصیل و معرفی الگو‌های راستین به نسل جوان فراهم کرده‌اند.

مادر شهید شاه‌حیدری در ادامه به معرفی فرزندش پرداخت و گفت: امیرعلی فرزند اول من و هدیه خاص امام رضا (ع) بود که در سال ۱۳۷۳ متولد شد. او از همان سال‌های ابتدایی دوران دبستان، عاشق روایات و داستان‌های اهل‌بیت (ع) و پیامبر اکرم (ص) بود و روحیه‌ای مذهبی و ولایی داشت.

وی در برنامه زنده امروز البرز عنوان کرد: روزی به او گفتم خداوند دوست دارد هر کاری به بهترین نحو ممکن انجام شود؛ امیرعلی این توصیه را آویزه گوش کرد و سرلوحه تمام امور زندگی خود قرار داد.

وی به مجری سیمای البرز بیان کرد: او همواره آرزو داشت قدمی مؤثر در مسیر تحقق ظهور امام زمان (عج) بردارد و سرانجام نیز در سن ۳۱ سالگی به فیض شهادت نائل آمد و همسفر قافله‌ای شد که مزین به نام قائد بزرگ دنیاست.

این مادر صبور و فداکار با اشاره به امتحانات الهی در زندگی خود در برنامه امروز البرز یادآور شد: من به جز امیرعلی، دختر دیگری نیز داشتم که پس از تحمل ۴ سال بیماری سخت از دنیا رفت. خداوند بار دیگر مرا آزمود و زمانی که خبر شهادت پسرم امیرعلی را به من دادند، تنها در برابر این مشیت الهی سکوت کردم؛ چرا که ما تسلیم اراده پروردگار هستیم و تنها وظیفه ما تلاش برای بندگی اوست.