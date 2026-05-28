به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از افزایش ۲۴ درصدی توان دیزل ژنراتور‌های تامین برق اضطراری تاسیسات تامین آب شرب استان خبرداد.

مجتبی نجفی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۱ دستگاه دیزل ژنراتور در تاسیسات شهری و روستایی استان آماده به کار هستند، اظهار داشت: در جنگ تحمیلی سوم و به دستور مقام عالی استان، اعتبارات عمرانی ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا با تهیه دیزل ژنراتور‌های جدید، در مواقع ناترازی، تنش و جنگ، مشکلی در رابطه با تامین آب شرب در استان ایجاد نشود.

وی با اعلام اینکه در این راستا ۱۷ دستگاه ژنراتور جدید خریداری و در شرف تحویل به امور‌های آب وفاضلاب شهرستان‌های استان است، افزود: مقدمات خرید ۱۰ دستگاه ژنراتور دیگر نیز از طریق برگزاری مناقصه در حال انجام است که با این اقدام، توان دیزل ژنراتور‌های برق اظطراری استان با ۲۴ درصد افزایش، از ۳۷ هزار کاوا به ۴۶ هزار کاوا خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی این اقدامات را دستاورد مهم و بزرگی برای پایدارسازی تامین آب شرب در مواقع بحران عنوان کرد و گفت: طبق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مواقع قطعی برق و بحران باید ۳۰ درصد ظرفیت تولید آب حفظ شود و خوشبختانه ما در ۱۶ شهرستان استان بالاتر از این ظرفیت می‌توانیم تولید و توزیع کنیم.