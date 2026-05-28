

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: با توجه به نقش خطوط ترافیکی در ارتقای ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات جاده‌ای در مسیر‌های پُرتردد دردو ماه گذشته۲۰۰ کیلومتر از جاده‌های مختلف ارتباطی استان خط‌کشی شده است.



علی محمد لطفی افزود: یکی از ملزومات مهم ایمنی جاده‌ای که نقشی ارزنده در کاهش حوادث و تسهیل سفر‌های برون شهری دارد اجرای خط کشی و نقوش ترافیکی است که در انتقال پیام‌های اطلاعاتی- هشداری به طور بصری به کاربران و رانندگان نقشی مهم دارند، درمقاطعی از محور‌های استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این اداره کل در این راستا به منظور افزایش ایمنی راهها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه بویژه در شب با دید محدود، تفکیک باند‌های رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی عملیات خط کشی راه‌های ارتباطی زیرپوشش را به طور ویژه انجام می‌دهند.

لطفی گفت: خط کشی راه‌ها که از مقرون به صرفه‌ترین نوع علائم ایمنی محسوب می‌شود، بطور مستقیم در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می‌کند.

مازندران دارای ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است