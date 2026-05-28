به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ قاسم عزیزی گفت : در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم‌های برق در نقاط مختلف شهرستان بابل و ایجاد نارضایتی میان شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی گفت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان بابل، در حین گشت زنی هدفمند ۲ سارق حرفه‌ای در حین سرقت مشاهده که با عملیات عافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به این مطلب که متهمان در مواجهه با ادله و شواهد پلیسی، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند، اظهار کرد: پس از تکمیل پرونده این سارقان، متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ عزیزی، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری مردم با پلیس، به شهروندان توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تردد مشکوک افراد ناشناس در محدوده ترانس‌ها و خطوط انتقال برق، به سرعت مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود.