



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، کنشگر رسانه‌ای آمریکایی و از حامیان جبهه مقاومت، با مدیرکل صدا و سیمای استان فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با اشاره به جایگاه تمدنی، تاریخی و فرهنگی استان فارس، این استان را محل تلاقی تمدن‌های هخامنشی، ساسانی و تمدن اسلامی دانست و گفت: مردم شیراز و استان فارس در طول تاریخ، به ویژه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حماسه‌های بزرگی خلق کردند.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب، افزود: استان فارس و شهر شیراز از جایگاه ویژه‌ای در تلفیق دین، حماسه و هنر برخوردار است و این ظرفیت بزرگ تمدنی، فرهنگی و تاریخی، مسئولیت فعالان رسانه‌ای را در بازتاب حقیقت دوچندان می‌کند.

رئوف همچنین با مروری بر پیشینه مبارزاتی مردم فارس، به نقش چهره‌های ممتازی، چون امام‌قلی‌خان در مقابله و بیرون راندن استعمار پرتغال از ایران و فتوای میرزای شیرازی در مبارزه با نفوذ استعمار انگلیس اشاره کرد و این سوابق را نشانه‌ای از روحیه تاریخی مقاومت و استکبارستیزی مردم این خطه دانست.

وی با یادآوری ایستادگی و مقاومت مردم فارس در تمامی مقاطع دفاع مقدس از ابتدای انقلاب تا به امروز تصریح کرد: مردم این استان با تقدیم بیش از ۱۵ هزار شهید، نقش بزرگی در دفاع از میهن اسلامی ایفا کردند و امروز نیز در میدان نبرد روایت‌ها و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با صلابت حضور دارند.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس، نقش فعالان رسانه‌ای در انتقال پیام ملت ایران به جهان را مهم ارزیابی کرد و خطاب به کنت اوکیف گفت: کنشگران رسانه‌ای حامی جبهه مقاومت می‌توانند در رساندن صدای حق و حقیقت به افکار عمومی دنیا نقشی مؤثر و تعیین‌کننده داشته باشند.

وی همچنین با گرامی‌داشت یاد مرحوم نادر طالب‌زاده، از او به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار و جان فدا در جبهه رسانه‌ای مقاومت یاد کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های رسانه‌ای در سطح بین‌المللی شد.

در ادامه این دیدار، "کنت اوکیف" کنش گر رسانه‌ای امریکایی و از حامیان جبهه مقاومت نیز از میزبانی صمیمانه و شایسته صدا و سیمای استان فارس در مدت حضور خود در شیراز قدردانی کرد و گفت: در روز‌های حضورش در این شهر، از نزدیک در برخی تجمعات شرکت کرده و فضای اجتماعی و رسانه‌ای شیراز را مشاهده کرده است.

وی با اشاره به اشتراکات عمیق میان ادیان الهی، اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که باید بیش از پیش برای افکار عمومی جهان تبیین شود، جایگاه والای حضرت عیسی مسیح (ع) و حضرت مریم (س) در اسلام است؛ موضوعی که به گفته او، برای بسیاری از مردم جهان می‌تواند دریچه‌ای روشن برای فهم بهتر حقیقت اسلام باشد.

کنت اوکیف افزود: احترام مسلمانان به حضرت مریم (س) و حضرت عیسی (ع) و جایگاه این دو چهره مقدس در قرآن کریم، از جمله واقعیت‌هایی است که باید با زبان روشن و قابل فهم برای مخاطبان جهانی بیان شود؛ چرا که به اعتقاد وی، برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تحریف یا کتمان این حقایق، تصویری نادرست از نگاه اسلام به مقدسات مسیحی ارائه دهند.

این فعال رسانه‌ای آمریکایی همچنین با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پیروان ادیان، تصریح کرد: ایران همواره نسبت به پیروان ادیان، از جمله حضرت موسی، با احترام سخن گفته است، اما در عین حال باید میان احترام به پیروان یک دین و نقد صریح جریان‌های افراطی، سلطه‌طلب و خشونت‌گرا تفاوت قائل شد.

وی در ادامه، با تأکید بر وجود دشمنی مشترک در برابر ملت‌ها و آزادی‌خواهان جهان، گفت: امروز بسیاری از انسان‌ها، فارغ از وابستگی دینی و قومی، در برابر رویکرد‌های تجاوزکارانه و جنگ‌طلبانه و جنایتکارانه صهیونیسم موضع مشترک دارند و معتقدند که باید با صراحت درباره ریشه‌های فکری و سیاسی این خشونت‌ها سخن گفت.

این فعال رسانه‌ای آمریکایی همچنین با اشاره به فضای رسانه‌ای غرب، بیان کرد: بخشی از افکار عمومی در غرب به‌تدریج در حال درک واقعیات جاری منطقه است و این مسئله تا حدی نتیجه تلاش رسانه‌هایی است که توانسته‌اند با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع، از جمله تولیدات تصویری، پیام خود را به مخاطب غربی منتقل کنند.