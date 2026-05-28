به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجتبی جمالی افزود: این سارق حرفه‌ای در جریان بازجویی‌ها به ۳۸ فقره سرقت اماکن خصوصی و مشاعات ساختمان‌های ساوه اعتراف کرد.

وی ادامه داد : پس از اعلام شکایت تعدادی از شهروندان یکی از مناطق از وقوع سرقت، با توجه به حساسیت موضوع تیمی زبده از کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری ماموران کلانتری ۱۳ مامور رسیدگی به این پرونده شدند.

سرهنگ جمالی با اشاره به اقدامات فنی و تلاش شبانه روزی ماموران و شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از نقاط حاشیه‌ای شهر ساوه افزود : متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرکننده دستگیر و در تحقیقات پلیس به ۳۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی و مشاعات مجتمع‌های مسکونی اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، هشدار داد: متهم این پرونده با تکیه بر غفلت برخی از ساکنان در باز گذاشتن درب ورودی پارکینگ‌ها و عدم استفاده از تجهیزات بازدارنده مناسب، اقدام به سرقت کرد.