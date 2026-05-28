روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد: مربیان، داوران و باشگاه‌هایی که تا پایان روز شنبه نهم خردادماه سال جاری در فهرست رسمی قرار نگرفته‌اند، از دریافت هرگونه خدمات محروم بوده و فعالیت آنان غیرقانونی تلقی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیئت ووشو استان یزد: آخرین وضعیت ساماندهی مربیان، داوران و باشگاه‌های فعال بررسی شد و بر ضرورت ثبت و تأیید نهایی اطلاعات در فهرست مورد تأیید هیئت تأکید شد.

در راستای ساماندهی، ارتقای نظم اجرایی و صیانت از فعالیت‌های قانونی حوزه ووشو و براساس مصوبه این نشست مربیان، داوران و باشگاه‌هایی که تا پایان روز شنبه نهم خردادماه سال جاری در فهرست رسمی قرار نگرفته‌اند، از دریافت هرگونه خدمات محروم بوده و فعالیت آنان غیرقانونی تلقی خواهد شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مربیان، داوران و باشگاه‌های فعال و همچنین هماهنگی نهایی برای تکمیل و تأیید فهرست افراد واجد شرایط برگزار شد. در این جلسه، حاضران بر لزوم ساماندهی دقیق ظرفیت‌های موجود، به‌روزرسانی اطلاعات فعالان این رشته و تشدید نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها و مربیان تأکید کردند.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، با توجه به آخرین مهلت هماهنگی با کمیته‌های مربیان و داوران هیئت ووشو استان که در کانال اطلاع‌رسانی این هیئت اعلام شده است؛ تمامی مربیان و فعالان این حوزه موظف‌اند نسبت به بررسی وضعیت خود در فهرست‌های مربوطه و تکمیل هماهنگی‌های لازم اقدام کنند.

هیئت ووشو استان در این خصوص اعلام کرد: چنانچه نام مربیان، داوران یا باشگاه‌ها در فهرست مورد تأیید کمیته‌های تخصصی هیئت درج نشده باشد، هیچ‌گونه خدمات، حمایت، تأییدیه یا همکاری رسمی از سوی هیئت به آنان ارائه نخواهد شد و فعالیت این افراد و مجموعه‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود.

همچنین تأکید شد هیئت ووشو استان در راستای انجام وظایف قانونی و نظارتی خود، باشگاه‌های فاقد مجوز یا خارج از چارچوب‌های مصوب را از طریق مکاتبه رسمی به بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی خواهد کرد.

بر همین اساس، مسئولیت هرگونه فعالیت باشگاهی یا آموزشی خارج از فهرست‌های مورد تأیید کمیته‌های مربیان و داوران، بر عهده افراد و مجموعه‌های مربوطه خواهد بود و هیئت ووشو استان در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد.

صیانت از حقوق ورزشکاران، ارتقای سطح استاندارد‌های آموزشی، حفظ سلامت روند فعالیت باشگاه‌ها و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی، از مهم‌ترین دلایل اجرای این فرایند عنوان شد.

مسئولان هیئت ووشو استان بر این باورند که ساماندهی منسجم و قانونی مربیان و داوران، بستر مناسبی برای توسعه اصولی ووشو، افزایش اعتماد خانواده‌ها و ارتقای جایگاه حرفه‌ای این رشته در سطح استان فراهم می‌کند.

هیئت ووشو استان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مربیان ارزشمند و متعهد، از تمامی فعالان این رشته خواست در مهلت باقی‌مانده، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کرده و از هرگونه فعالیت خارج از ضوابط و مقررات ابلاغی خودداری کنند.