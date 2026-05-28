به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، در هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، دیروز چهارشنبه ششم خرداد تیم‌های بعثت کرمانشاه و شناورسازی قشم در استادیوم آزادی کرمانشاه به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم میزبان به پایان رسید.

تیم بعثت کرمانشاه با این نتیجه ۳۰ امتیازی شده و در جایگاه دهم جدول لیگ قرار گرفت.

تیم شناورسازی قشم نیز با همان ۲۴ امتیاز در رده چهاردهم جدول ایستاده است.