در جلسه با رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس مطرح شد؛
تعیین تکلیف ۲۱۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد در طرح نهضت عدالت آموزشی
پیشرفت طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد ۷۶ درصد و ۱۴.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی استاندار در نشست با رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور گفت: دستکم ۴۰ درصد مدارس استان یا به صورت کامل توسط خیرین ساخته شده و یا با مشارکت آنان به بهرهبرداری رسیده است که این آمار در سطح کشور نیز تقریباً به همین میزان است.
وی با اشاره به نقش خیرین در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار کرد: از مدارسی که تاکنون در استان بهرهبرداری شده، دستکم ۲۱ مدرسه به صورت ۱۰۰ درصد خیرساز تکمیل شده و سایر طرحها نیز در دست اجرا است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پراکندگی روستاها یکی از چالشهای مهم آموزشی استان است، گفت: استان دارای هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه است که ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۹۲۳ روستا زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند و در نظام برنامهریزی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
رحمانی افزود: بیش از ۹۰۰ مدرسه زیر ۱۰ دانشآموز در مناطق مختلف استان وجود دارد که همین موضوع باعث افزایش سرانه فضای آموزشی شده و تصور مناسبی از وضعیت واقعی آموزشی استان ایجاد نمیکند.
وی تأکید کرد: در مرحله دوم نهضت عدالت در فضای آموزشی باید برای مدارس کمجمعیت و زیر ۱۰ دانشآموز تدبیر ویژهای اندیشیده شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان گفت: در قالب این طرح، ۲۱۸ مدرسه شامل ۱۱۸ مدرسه تخریبی سنگی، ۲۰ مدرسه نیمهتمام، ۲۰ مدرسه تخریبی غیرسنگی و ۶۰ مدرسه کانکسی هدفگذاری شده است.
وی ادامه داد: هماکنون پیشرفت این طرح در استان به حدود ۷۶ درصد رسیده که ۱۴.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و استان در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.
رحمانی اظهار کرد: از مجموع ۲۱۸ مدرسه، تکلیف ۲۱۰ مدرسه مشخص شده که ۱۴۳ طرح تکمیل و بهرهبرداری شده، ۳۱ طرح بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت، ۲۴ طرح بین ۴۰ تا ۷۰ درصد و ۱۲ طرح کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت دارند.
وی گفت: هشت طرح بزرگمقیاس به دلیل نیاز به اعتبارات بالا هنوز آغاز نشدهاند و انتظار میرود با حمایت دولت، خیرین و سیستم بانکی، روند اجرای این طرحها شتاب بگیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از همکاری بنیاد علوی در اجرای طرحهای آموزشی قدردانی کرد و افزود: ۳۲ مدرسه با ۱۵۱ کلاس درس از سوی این بنیاد در دست اجرا است که با پیشرفت ۹۱ درصدی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
نماینده مردم در شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شواری اسلامی هم در این نشست با اشاره به روند ساختوساز در مناطق شهری و روستایی گفت: در گذشته حدود ۷۰ درصد ساختوسازها در روستاها و ۳۰ درصد در شهرها انجام میشد، اما اکنون شرایط تغییر کرده و مهاجرتها موجب جابهجایی نیازهای آموزشی شده است.
محمد بهرامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در توزیع امکانات آموزشی افزود: زیرساختهای آموزشی باید متناسب با تغییرات جمعیتی و نیازهای جدید بازطراحی و تقویت شوند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکلات مالی طرحهای آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: طرحهای بزرگمقیاس از جمله هنرستانها و مجتمعهای آموزشی آغاز شدهاند، اما به دلیل کمبود منابع مالی، نیازمند حمایت فوری و جدی هستند.
بهرامی با بیان اینکه مدارس در حوزه هوشمندسازی با مشکلات جدی روبهرو هستند، افزود: کمبود تجهیزات، نبود اینترنت پایدار و ضرورت آموزش معلمان از مهمترین چالشهای این حوزه به شمار میرود.
وی همچنین کمبود فضاهای ورزشی و فرهنگی را از دیگر مشکلات آموزشی عنوان کرد و گفت: توسعه این فضاها چه در شهرها و چه در روستاها برای پرورش همهجانبه دانشآموزان ضروری است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بر هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای رفع مشکلات آموزشی تأکید کرد و افزود: آموزش و پرورش باید با بنیاد مسکن، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای بازتوزیع سرانههای ساختوساز همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشد.
بهرامی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت خیرین مدرسهساز، بنیاد برکت و قرارگاههای پیشرفت برای تأمین مالی مجتمعهای بزرگمقیاس شد و گفت: برای مناطق مهاجرپذیر موقت نیز میتوان از مدارس کانکسی و سیار مجهز به امکانات هوشمند استفاده کرد.
وی افزود: مشارکت بخش خصوصی و همکاری با اپراتورهای مخابراتی و شرکتهای فناور آموزشی برای تأمین اینترنت رایگان یا ارزان مدارس، میتواند بخشی از مشکلات هوشمندسازی را برطرف کند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استفاده چندمنظوره از سالنهای ورزشی و بهرهگیری از ظرفیت مساجد، پایگاههای مقاومت و خانههای ورزش روستایی نیز میتواند در توسعه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مؤثر باشد.