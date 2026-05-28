پیشرفت طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد ۷۶ درصد و ۱۴.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

در جلسه با رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس مطرح شد؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست با رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور گفت: دست‌کم ۴۰ درصد مدارس استان یا به صورت کامل توسط خیرین ساخته شده و یا با مشارکت آنان به بهره‌برداری رسیده است که این آمار در سطح کشور نیز تقریباً به همین میزان است.

وی با اشاره به نقش خیرین در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار کرد: از مدارسی که تاکنون در استان بهره‌برداری شده، دست‌کم ۲۱ مدرسه به صورت ۱۰۰ درصد خیرساز تکمیل شده و سایر طرح‌ها نیز در دست اجرا است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پراکندگی روستا‌ها یکی از چالش‌های مهم آموزشی استان است، گفت: استان دارای هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه است که ۷۲۰ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۹۲۳ روستا زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند و در نظام برنامه‌ریزی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رحمانی افزود: بیش از ۹۰۰ مدرسه زیر ۱۰ دانش‌آموز در مناطق مختلف استان وجود دارد که همین موضوع باعث افزایش سرانه فضای آموزشی شده و تصور مناسبی از وضعیت واقعی آموزشی استان ایجاد نمی‌کند.

وی تأکید کرد: در مرحله دوم نهضت عدالت در فضای آموزشی باید برای مدارس کم‌جمعیت و زیر ۱۰ دانش‌آموز تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان گفت: در قالب این طرح، ۲۱۸ مدرسه شامل ۱۱۸ مدرسه تخریبی سنگی، ۲۰ مدرسه نیمه‌تمام، ۲۰ مدرسه تخریبی غیرسنگی و ۶۰ مدرسه کانکسی هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون پیشرفت این طرح در استان به حدود ۷۶ درصد رسیده که ۱۴.۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و استان در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.

رحمانی اظهار کرد: از مجموع ۲۱۸ مدرسه، تکلیف ۲۱۰ مدرسه مشخص شده که ۱۴۳ طرح تکمیل و بهره‌برداری شده، ۳۱ طرح بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت، ۲۴ طرح بین ۴۰ تا ۷۰ درصد و ۱۲ طرح کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت دارند.

وی گفت: هشت طرح بزرگ‌مقیاس به دلیل نیاز به اعتبارات بالا هنوز آغاز نشده‌اند و انتظار می‌رود با حمایت دولت، خیرین و سیستم بانکی، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بگیرد.