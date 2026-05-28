به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس هواشناسی از افزایش محسوس دمای هوای فردا در استان خبر داد و گفت: فردا حداکثر دمای هوای شهر قم به ۴۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

سعید اسماعیلی با بیان اینکه تا این لحظه فردا گرم‌ترین روز در فصل بهار است افزود: احتمال رسیدن دمای هوا به بیشتر از ۴۱ درجه تا پایان فصل بهار وجود دارد.

وی گفت: امروز و فردا نیز شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی افزود: فردا سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و به ۹۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و شدت گرد و خاک هم بیشتر خواهد شد.

سعید اسماعیلی گفت: فردا منشأ گرد و غبار علاوه بر داخل ایران، فرا سرزمینی و از کشور عراق نیز خواهد بود.