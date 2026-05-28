صادرات کیوی و مرکبات از مازندران در ماه‌های اخیر به ترتیب ۳۰۸ و ۱۹۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: صادرات کیوی از مازندران در ماه‌های اخیر با افزایش ۳۰۸ درصدی و صادرات مرکبات با رشد ۱۹۳ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده توانمندی تولیدکنندگان مازندرانی در عرضه محصولات باکیفیت به بازار‌های بین‌المللی است.



اسدالله تیموری یانسری افزود: برای صادرات محصولاتی همچون کیوی، پسته و کاهو آیسبرگ، ۸۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی به وزن یک هزار و ۸۳۱ تن صادر شده که این محموله‌ها عمدتاً به کشور‌های روسیه، ازبکستان و قزاقستان ارسال شده است.

او با بیان اینکه ۶۰۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی برای صادرات محصولات کشاورزی صادر شده است، ادامه داد: این گواهی‌ها شامل ۵۰۹ تن برگ توتون، ۱۳۴ تن نارنگی، ۹۳۰ تن پرتقال و ۱۱ هزار و ۴۴۹ تن کیوی است.

تیموری گفت: در این مدت، مجوز تخلیه برای ۹۶ فروند کشتی به وزن ۳۱۱ هزار تن و ۱۴۸۲ سند ترخیص گمرکی برای محموله‌های وارداتی مانند گندم، جو و ذرت در بندرامیرآباد صادر شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در مجموع مجوز تخلیه برای ۷۳۳ فروند کشتی به تناژ ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تن در این بندر انجام شده که این آمار بیانگر جایگاه راهبردی بندر امیرآباد در لجستیک و تجارت محصولات کشاورزی کشور است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد و با تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول در تولید ۱۵ نوع محصولات کشاورزی و باغی رتبه اول تا سوم کشور را دارد.