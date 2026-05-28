رئیس اداره محیطزیست اندیکا از محکومیت عوامل آتش سوزی در منطقه حفاظت شده شیمبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، احمد طهماسبی شاهمنصوری گفت: پنج عامل آتشسوزی عمدی سال گذشته در منطقه حفاظتشده شیمبار به حبس و قرار جلب به دادرسی محکوم شدهاند و پرونده سه نفر دیگر همچنان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد : پس از شناسایی دقیق عاملان آتشسوزی عمدی در منطقه شیمبار در سال گذشته و تشکیل پرونده قضایی، اقدامات قانونی لازم علیه متهمان انجام شد. بر این اساس، پنج نفر از عوامل حریق به حبس و صدور قرار بزه انتسابی محکوم شدند.