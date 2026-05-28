حاج حسن ناظری، جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس از شهرستان تنکابن، پس از سالها تحمل رنج جراحت قطعنخاعی، دعوت حق را لبیک گفت و شهید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جانباز سرافراز ۷۰ درصد حاج حسن ناظری، پس از سالها جانبازی، صبر و استقامت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، دعوت حق را لبیک گفت و به کاروان شهیدان ملحق شد.
شهید حسن ناظری، فرزند محمداسماعیل از سربازان جانبرکف سپاه پاسداران بود که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶، در جریان عملیات غرورآفرین «کربلای ۱۰» در منطقه عملیاتی بانه، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه کمر دچار ضایعه قطعنخاع شد و مدال پر افتخار جانبازی را بر گردن آویخت.
این شهید والامقام که از ساکنان روستای مزرک شهرستان تنکابن بود، در طول تمامی این سالها با روحیهای زینبی و صبری مثالزدنی، رنجهای ناشی از جراحت را تحمل کرد و مایه فخر و مباهات مردم منطقه و خانواده انقلابیاش بود. از این شهید گرانقدر یک فرزند دختر به یادگار مانده است.
بنا بر اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تنکابن، جزئیات و زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این جانباز شهید، متعاقباً به اطلاع عموم مردم شهیدپرور استان مازندران و شهرستان تنکابن خواهد رسید.