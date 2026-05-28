به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها دو ماه بعد از پایان قطعی جنگ تعیین شده است گفت: آنچه که مسلم است در شرایط جنگ امکان برگزاری انتخابات وجود نداشت، زیرا مسائل امنیتی مطرح بود و ضرورت داشت همه پای کار باشند و وحدت حفظ شود.

وی در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تعویق زمان برگزاری انتخابات اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی مقرر کرده است که دو ماه پس از پایان قطعی جنگ، انتخابات شورا‌ها برگزار شود تا شرایط کشور به وضعیت باثبات‌تری برسد و بتوان انتخابات پرشور و با مشارکت بالای مردم را شاهد بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با تاکید بر اهمیت شکل‌گیری شورا‌های کارآمد تصریح کرد: با برگزاری انتخابات در شرایطی با ثبات، شورا‌هایی جدی و کارآمد شکل خواهد گرفت که خدمات بسیار خوب و ارزشمندی به مردم ارائه خواهند داد.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها با اشاره به تاثیر ثبات اجتماعی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات افزود: برگزاری انتخابات در شرایطی که جامعه به ثبات رسیده باشد، می‌تواند به افزایش مشارکت و انتخاب بهتر مردم کمک کند.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: حضور مردم نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی نظام است و اگر این سرمایه اجتماعی در شرایطی با ثبات به سمت انتخابات هدایت شود، می‌تواند انتخابات پرشوری را رقم بزند که پشتوانه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی باشد.