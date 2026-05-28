





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل ثبت احوال فارس اعلام کرد: این استان رتبه پنجم کشور را در ثبت ولادت کسب کرده و این جایگاه حاصل همکاری شبکه‌های ثبت احوال، مراکز درمانی و خانواده‌ها در ثبت به‌موقع رویداد‌های حیاتی است.

سید عباس هاشمی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در ثبت رویداد‌های حیاتی استان، از ثبت ۴۶ هزار و ۳۹۳ واقعه ولادت در فارس طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ثبت دقیق و به‌موقع ولادت نوزادان، یکی از مهم‌ترین وظایف ثبت احوال در صیانت از حقوق هویتی شهروندان است و آمار امسال نشان‌دهنده استمرار روند خدمت‌رسانی منظم در استان فارس است.

او افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، ۱۱۲۴ مورد دوقلوزایی و ۳۲ مورد سه‌قلوزایی به ثبت رسیده است که این آمار نشان‌دهنده بخشی از واقعیت‌های جمعیتی استان در حوزه تولد‌های چندقلویی است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس با اشاره به ترکیب جنسیتی نوزادان اظهار داشت: در این مدت ۵۲ درصد نوزادان پسر و ۴۸ درصد نوزادان دختر بوده‌اند که این نسبت، تصویر کلی از توزیع جنسیتی ولادت‌ها در استان را نشان می‌دهد.

هاشمی همچنین به توزیع جغرافیایی ولادت‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۸۳ درصد ولادت‌ها در مناطق شهری و ۱۷ درصد در مناطق روستایی بوده است که این موضوع بیانگر تمرکز بیشتر جمعیت و خدمات تولد در نقاط شهری استان است.

او با بیان اینکه استان فارس جایگاه مهمی در ثبت ولادت کشور دارد، تصریح کرد: فارس در سال ۱۴۰۴ رتبه پنجم کشور را در ثبت ولادت به خود اختصاص داده است؛ این جایگاه، حاصل همکاری شبکه‌های ثبت احوال، مراکز درمانی و خانواده‌های محترم در ثبت به‌موقع رویداد‌های حیاتی است.

مدیرکل ثبت احوال استان فارس در ادامه خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد ولادت ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ مربوط به ماه شهریور با ۴۷۴۵ رویداد بوده است. این نوسان‌های ماهانه می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی و خدماتی استان مورد توجه قرار گیرد.