در جریان نشست اعضای کمیسیون کشاورزی؛
درخواست تامین اعتبارات و جبران خسارات جنگ رمضان از سازمان برنامه و بودجه
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس از رئیس سازمان برنامه و بودجه برای طرحها و جبران خسارات جنگ رمضان، درخواست تامین اعتبارات کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون کشاورزی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: از جمله مباحث مطرح شده در این نشست، توجه به منابع اعتباری بخشهای کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی و نحوه محقق شدن اهداف برنامه هفتم و تامین بودجههای لازم در جهت امنیت غذایی بود.
نادرقلی ابراهیمی افزود: در این نشست، تامین اعتبارات لازم برای پروژههای نیمه کاره شهرستانهای حوزه انتخابیه به خصوص تالار فرهنگی، موزه مرکزی و کتابخانه مرکزی شهر اراک، راههای مواصلاتی به خصوص آزادراه سلفچگان-اراک، سوخت جایگزین نیروگاه حرارتی، طرحهای جوانی جمعیت، افزایش سهم بانکها در حوزههای مسکن و کشاورزی و جبران خسارات جنگ رمضان در بخشهای صنعت، کشاورزی و منازل مسکونی را خواستار شدم.
او گفت: تصمیماتی در رابطه با موارد مطرح شده توسط اینجانب و تامین مالی برخی از پروژهها گرفته شد که امیدواریم با پیگیری مسئولان اجرایی استان هرچه زودتر این منابع اعتباری تخصیص یابد.