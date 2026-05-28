تفاهمنامه همکاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی و ادارهکل زندانهای خوزستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ خانوار از خانوادههای زندانیان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و ۲ هزار و ۸۲۴ نفر از فرزندان زندانیان نیز زیر پوشش طرح اکرام ایتام هستند.
جمال شیبه ادامه داد: همچنین ۲ هزار دانشآموز و ۱۵۶ دانشجوی فرزند زندانی از خدمات حمایتی کمیته امداد بهرهمند هستند و ۱۲۳ دانشآموز نخبه از فرزندان زندانیان نیز تحت حمایت این نهاد قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه براساس این تفاهم نامه ۲ هزار مورد خدمات مشاورهای و کلینیکی از طریق کلینیک رز برای خانواده زندانیان انجام میشود، ادامه داد: این خانوادهها از خدمات متنوع کمیته امداد از جمله خدمات حمایتی، اجرای طرحهای توانمندسازی، تسهیلات خوداشتغالی، خودکفایی، مهارتآموزی، برنامههای فرهنگی و سایر حمایتهای لازم بهرهمند میشوند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، کمیته امداد استان خوزستان متعهد شده است علاوه بر ارائه خدمات معیشتی و درمانی، بسترهای نوین اشتغالزایی را برای گروه هدف فراهم آورد.
مدیر کل زندانهای خوزستان نیز در این مراسم گفت: این اداره کل براساس تفاهم نامه صورت گرفته به عنوان حلقه اتصال و شناسایی، عهدهدار معرفی دقیق نیازمندانِ مشمول به کمیته امداد خواهد بود. پاسخگویی برخط به استعلامات در بستر شبکه امن، همکاری در برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی، و تسهیل در بازدید مددکاران کمیته امداد از مراکز تابعه، از جمله تعهدات این ادارهکل برای تسریع در روند خدماترسانی است.
هاشم نیا ادامه داد: این تفاهمنامه که با هدف استقرار نظام عدالت اجتماعی تنظیم شده، نقطه عطفی در همکاریهای میاندستگاهی استان خوزستان برای کاهش پیامدهای ناشی از حبس سرپرست خانواده و تقویت تابآوری اجتماعی در برابر آسیبها به شمار میرود.