رئیس اداره ورزش و جوانان استان البرز از برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتبال خیابانی (گل کوچک) دانشجویان پسر دانشگاه‌های استان البرز به میزبانی دانشگاه پیام نور خبر داد.

رضایی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این دوره از مسابقات با حضور دانشگاه‌های سراسر استان و همکاری هیئت ورزش‌های دانشگاهی، هیئت ورزش‌های همگانی و کمیته فوتبال خیابانی تحت عنوان «جام شهدای جنگ رمضان» انجام گرفت.

در این رقابت ها دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی (الف)، دانشگاه پیام نور رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی (ب) تیم اخلاق این مسابقات شناخته شد.