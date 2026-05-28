به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین عجم گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادیدر قالب طرح مبارزه خودرو‌های شوتی در محور‌های مواصلاتی یک دستگاه خودروی سمند را متوقف کرد .

وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو ۷ تبعه خارجی بدون مجوز اقامت را دستگیر و وسیله نقلیه را توقیف کرد.

سرهنگ عجم با هشدار به رانندگان خودرو‌های شوتی، اعلام کرد: هرگونه جابجایی و انتقال اتباع غیرمجاز، تخلف است و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.