پخش زنده
امروز: -
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان از توقیف یک دستگاه خودروی شوتی با دستگیری ۷ تبعه خارجی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین عجم گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادیدر قالب طرح مبارزه خودروهای شوتی در محورهای مواصلاتی یک دستگاه خودروی سمند را متوقف کرد .
وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو ۷ تبعه خارجی بدون مجوز اقامت را دستگیر و وسیله نقلیه را توقیف کرد.
سرهنگ عجم با هشدار به رانندگان خودروهای شوتی، اعلام کرد: هرگونه جابجایی و انتقال اتباع غیرمجاز، تخلف است و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.