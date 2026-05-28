دبیرخانه جشنواره ملی روایت از تمدید مهلت ارسال آثار و ثبت نام این رویداد تا روز عید سعید غدیر خم خبر داد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره روایت علوی تا عید غدیر

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره روایت علوی تا عید غدیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه جشنواره ملی روایت اعلام کرد با توجه به استقبال هنرمندان از فراخوان، مهلت ثبت نام و ارسال آثار این جشنواره تا عید غدیر تمدید شده است.

بر اساس این فراخوان هنرمندان در سه بخش نَقل علوی، لوح علوی (تصویرسازی، هوش مصنوعی) و شعر علوی به شرح ذیل آثار خود را با اولویت نگاه به محتوای موجود در سایت جشنواره به آدرس www.revayatalavi.ir ارسال کنند.

بخش‌های جشنواره «روایت علوی»

بخش نقل علوی

در این بخش هنرمندان می‌توانند روایت‌هایی از زندگی، حکمت‌ها، رشادت‌ها و سیره اخلاقی و اجتماعی حضرت علی (ع) را در قالب نقالی و پرده‌خوانی، از ۲ منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب ارائه نمایند. هدف این بخش احیای سنت روایتگری و انتقال مفاهیم علوی به شیوه‌ای اثرگذار و هنرمندانه است.

بخش لوح علوی

این بخش به آثار تصویرسازی هنری در قالب‌های نگارگری و تصویرسازی، تصویرسازی دیجیتال و تصویرسازی با هوش مصنوعی با محوریت مضامین علوی از ۲ منظر اصالت تاریخی و غدیر انقلاب اختصاص دارد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با الهام از آموزه‌های تاریخی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره ارائه نمایند.

بخش شعر علوی

شاعران و علاقه‌مندان به شعر آیینی می‌توانند سروده‌های خود را با محوریت متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

این بخش فرصتی برای بازتاب جلوه‌های ادبی و شاعرانه از مکتب علوی است.

آثار ارسالی پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی توسط هیئت انتخاب، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامه‌های جشنواره ارائه می‌شوند.

از تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود آثار خود را تا تاریخ ۱۰ خرداد سال جاری مطابق با شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از طریق سامانه، به دبیرخانه جشنواره «روایت علوی» ارسال کنند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی شامل شرایط حضور، نحوه ارسال آثار، متون پژوهشی و زمان‌بندی جشنواره به آدرس www.revayatalavi.ir مراجعه کنند.