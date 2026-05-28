تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) گفت: بخش اصلی طرحهای در حال اجرا از سمت چهارسوی بازار به سمت شرق تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در دیدار با مدیرکل و مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، بر ضرورت ارتباط مستمر میان آستان مقدس و ادارهکل میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: همافزایی میان دو مجموعه میتواند در صیانت از بافت تاریخی و مذهبی پیرامون حرم مؤثر باشد.
وی با تشریح پروژههای در دست اجرا در ضلع شرقی آستان مقدس، از آغاز عملیات گسترده نجاتبخشی بناهای واجد ارزش خبر داد و افزود: در گذشته محدوده پیرامونی حرم حضرت سید میرمحمد (ع) وضعیت مناسبی نداشت، اما با اجرای طرحهای جدید، این حرم مطهر بازسازی میشود و چهارسوی بازار حاجی نیز از شرایط مخروبه فعلی خارج خواهد شد.
کلانتری ادامه داد: در قالب این طرح، ورودی مسجد جامع عتیق به عنوان یکی از کهنترین مساجد جهان اسلام و همچنین ورودی مدرسه حکیم نیز ساماندهی و احیا میشود.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به احیای خانههای تاریخی بافت پیرامونی اشاره کرد و گفت: علاوه بر خانه حسنی که بازسازی آن انجام شده، دو خانه تاریخی دیگر نیز در مسیر احیا قرار دارند.
وی افزود: مسجد طبالیون و فضاهای اطراف آن نیز بهسازی میشود تا مجموعهای متشکل از دستکم ۱۰ پروژه عمرانی و مرمتی به صورت همزمان و بدون وقفه در این محدوده پیش برود.
کلانتری با اشاره به روند تأمین اعتبارات این طرحها اظهار کرد: اعتبار اولیه پروژهها از محل اعتبارات شرکت نفت تأمین شده و در حال حاضر نیز بخشی از هزینهها از طریق کمکهای مردمی و خیرین پرداخت میشود.
وی افزود: پیگیریهای لازم برای اختصاص باقی اعتبارات از طریق صندوق حمایت اجتماعی و نهاد ریاستجمهوری در حال انجام است تا فازهای دوم و سوم پروژهها تا محدوده کوچه اسکندری بدون توقف اجرایی شود.
کلانتری افزود: این پروژه تا بدنه خیابان احمدی امتداد پیدا میکند و با الحاق بیمارستان نجابت و تملک املاک اطراف، چهره این محدوده تغییر خواهد کرد.
به گفته وی، طرح هشتبهشت نیز با هدف پیوند میان حرم مطهر و بافت تاریخی توسط مشاوران در حال طراحی و اجراست.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به جایگاه سومین حرم اهلبیت (ع)، بر ضرورت ارتقای خدمات به زائران تأکید کرد و گفت: بر اساس آمار شمارشگرهای آستان، در بازه ۲۰ روزه نوروز بیش از یک میلیون زائر به حرم مطهر مشرف شدهاند.
وی همچنین بر ضرورت رونق سومین حرم اهل بیت (ع) تأکید کرد و افزود: رونق حرم مطهر به طور مستقیم بر اقتصاد بازار و کسبوکارهای شیراز اثر میگذارد.
کلانتری در ادامه با اشاره به مشکلات بودجهای سالهای گذشته، خواستار توجه بیشتر مسئولان برای جذب کامل اعتبارات مربوط به صیانت از میراث تاریخی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت مدرسه حکیم گفت: این بنای تاریخی پس از برداشتن سقف، در شرایط نامناسبی قرار گرفته و مرمت آن در اولویت نخست ادارهکل قرار دارد.
بهزاد مریدی افزود: عملیات بازسازی و صیانت از مدرسه حکیم بدون فوت وقت و از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بازگشت اعتبارات پروژهها اظهار کرد: ادارهکل میراثفرهنگی فارس آمادگی دارد فرآیند اجرایی طرحها را از طریق مناقصه یا در صورت امکان از مسیر ترک تشریفات آغاز کند تا زمان از دست رفته جبران شود.
مریدی در ادامه از پیشنهاد اتصال دهه کرامت و دهه امامت به عنوان یک رویداد گردشگری مذهبی خبر داد و گفت: راهاندازی قطار گردشگری با محوریت مراکز مذهبی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از آمادگی ادارهکل میراثفرهنگی فارس برای حمایت از پروژههای معرفیشده از سوی آستان مقدس در قالب تسهیلات بانکی خبر داد.