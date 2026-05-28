به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی خوزستان از اجرای طرح سه روزه آرامش در شهر با کشف بیش از ۱۸۰ کیلوگرم انواع موادمخدر خبر داد.

سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: طرح آرامش در شهر به مدت سه روز با هدف مقابله و دستگیری سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر در مناطق مختلف سطح استان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس با بسیج امکانات درون و برون سازمانی موفق شدند ضمن کشف بیش از ۱۸۰ کیلوگرم انواع موادمخدر اعم از تریاک، هرویین، شیشه و...، تعداد ۴۰۰ نفر از عوامل تهیه و توزیع کننده موادمخدر به صورت کلی و خرده فروش را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۱۹۲ نفر معتاد متجاهر که در معابر و پارک‌های سطح استان حضور داشتند، جمع آوری و برای فرآیند درمان به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

سردار میرفیضی بیان کرد: برخورد با سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر با قدرت ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.