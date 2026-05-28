۳۴سارق و ۱ مالخردر طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات و لوازم و محتویات داخل خودرو در گیلان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات و لوازم و محتویات داخل خودرو به مدت ۳روز در سطح حوزه استحفاظی مرکز و شهرستان‌های تابعه اجرا شد.

در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه ۳۴ سارق و ۱ مالخر شناسایی و دستگیر شدند .

سارقان به ۵۵ فقره سرقت مختلف اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.