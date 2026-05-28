وزیر علوم در بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه زنجان در جریان آخرین دستاوردها، ظرفیتها، چالشهای و مشکلات پیشروی واحدهای فناور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سیمایی در ادامه برنامههای سفر خود به زنجان، با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و در گفتوگو با مدیران شرکتهای دانشبنیان، فناوران و نوآوران، در جریان آخرین دستاوردها، ظرفیتها و چالشهای پیشروی واحدهای فناور قرار گرفت.
در این بازدید، فعالان فناور گزارشی از روند فعالیتها، برنامههای توسعهای و مسائل مرتبط با تجاریسازی محصولات، توسعه زیرساختها، تأمین مالی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان ارائه کردند و وزیر علوم نیز از نزدیک در جریان پیشرفتها و مشکلات شرکتهای مستقر در پارک قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دارای محدودهای حدود ۱۵ هکتار با طرح جامع مصوب هیئت امناست و طی سالهای اخیر زیرساختهای متعددی برای استقرار و توسعه واحدهای فناور در آن ایجاد شده است.
در این مجموعه، ساختمانهای تخصصی برای استقرار واحدهای فناوری در حوزههای ICT، علوم نوین، صنایع الکترونیک، فناوریهای هوشمند و مراکز داده پیشبینی و واگذار شده و همچنین اراضی جدیدی برای توسعه پارک و ایجاد سولههای کارگاهی در اختیار مجموعه قرار گرفته است.
در گزارش عملکرد این پارک همچنین اعلام شد که مجموع اشتغال ایجادشده در واحدهای فناور ۱۴۵ نفر و میزان صادرات محصولات این واحدها ۱۸۶ هزار دلار عنوان شد.