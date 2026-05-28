مدیریت بحران استانداری مازندران در اطلاعیهای با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای پنج شنبه و جمعه نسبت به وقوع آتش سوزی در جنگلهای استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران در اطلاعیهای با اشاره به افزایش دمای هوا و ورود گردشگران، نسبت به آتش سوزی در جنگلهای این استان طی ۲۴ ساعت آینده هشدار داد و از کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیطهای طبیعی و باز برای فعالیت یا تفریح حاضر میشوند خواست از روشن کردن آتش خودداری کنند.
همچنین توصیه شده است مردم از رها کردن ته سیگار یا چوب کبریت استفاده شده در طبیعت و مکانهای مستعد آتش سوزی و از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع جدا خودداری کنند.
در این اطلاعیه اعلام شده مردم از رها سازی مواد شیشهای نظیر انواع بطری شیشهای و پلاستیکی در داخل جنگلها و مراتع خودداری کنند چرا که این اشیا همانند عدسی ذره بین عمل کرده و موجب اشتعال علوفه خشک کف جنگلها و مراتع شده و کانونهای آتش در مناطق ایجاد میکند.
از شهروندان تقاضا میشود با مشاهده آتش سوزی، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها، محیط بانی ها، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، دهیاریها اطلاع داده تا با بسیج امکانات و هماهنگیهای لازم، عملیات مهار آتش در سریعترین زمان انجام شود.