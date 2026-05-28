در پی انتشار تصاویری از تخلیه فاضلاب انسانی در حاشیه جاده در آزادشهر، دادستان این شهر دستور ساماندهی موضوع جمع آوری و دفع این فضولات را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، ابوالفضل سعیدی، دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، دستورات قضایی لازم برای ساماندهی این وضعیت صادر شده است.

وی افزود: بر اساس دستورات صادرشده، شهرداری آزادشهر موظف است ظرف مدت ۳ روز نسبت به تعیین و معرفی محل تخلیه فاضلاب و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام کند.

دادستان آزادشهر ادامه داد: اداره حفاظت محیط زیست و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۳ روز نسبت به ساماندهی، شناسایی و اعمال نظارت مستمر بر خودرو‌ها و ماشین‌های تخلیه فاضلاب اقدام کنند.

سعیدی با تأکید بر اینکه سلامت عمومی مردم و حفظ محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است، تصریح کرد: هرگونه تخلیه غیرمجاز فاضلاب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و با عاملان آن مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دستورات لازم برای شناسایی متخلفان، تشکیل پرونده قضایی و پیگرد قانونی عوامل دخیل صادر شده و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه، روند اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه‌های مسئول را به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد.