همزمان با یازدهم ذی‌الحجه، زائران ایرانی دومین روز رمی جمرات را طبق زمان‌بندی تعیین‌شده و در فضایی آرام و منظم برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیش از ۲۳ هزار زائر ایرانی اهل تشیع پس از طلوع آفتاب امروز یازدهم ذی الحجه در قالب کاروان‌های تعیین‌شده از محل استقرار خود در منا عازم جمرات شدند و پس از انجام رمی جمره، به چادرهای خود بازگشتند.

روند هدایت کاروان‌ها از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد و عملیات بازگشت زائران با مدیریت میدانی و برنامه‌ریزی انجام‌شده بدون مشکل خاصی انجام شده است.

زائران در حالی دومین روز حضور خود در منا را سپری می‌کنند که فضای معنوی این سرزمین آکنده از ذکر، دعا و عبادت بوده و حجاج پس از انجام اعمال، اوقات خود را به راز و نیاز و استراحت اختصاص داده‌اند.

همچنین نزدیک به هفت هزار نفر از زائران اهل سنت کشورمان نیز طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، از بعدازظهر امروز عازم جمرات خواهند شد تا اعمال روز یازدهم ذی‌الحجه را انجام دهند.

در مسیرهای منتهی به جمرات نیز نیروهای راهنمای حجاج با استقرار در نقاط مختلف، خدمات هدایت و راهنمایی زائران را ارائه می‌کنند تا تردد کاروان‌ها با سهولت و ایمنی بیشتری انجام شود.