به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای تداوم اجرای طرحهای ایمنسازی شبکه راهها و با هدف ارتقای امنیت تردد در محورهای مواصلاتی مرکز استان، عملیات جامع ساماندهی و ایمنسازی ورودی پل امامزاده ارومیه به عنوان یکی از پرترددترین گرههای ترافیکی منطقه به اجرا درآمد.
در این عملیات که با هدف کاهش تصادفات و روانسازی حرکت خودروها انجام شد، اقداماتی نظیر خطکشی محوری، بهروزرسانی و نصب تابلوهای هدایت مسیر، و همچنین تعمیر و نصب گاردریلهای حفاظتی در ورودی و بدنه پل توسط عوامل اجرایی راهداری عملیاتی شد.