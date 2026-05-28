عوامل قتل، سوزاندن جسد و سرقت طلا و جواهرات زن میانسال اشنویه ای شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار اشنویه در این خصوص گفت: خبری درخصوص خودسوزی یک زن میانسال در این شهر در دستورکار نیروی انتظامی اشنویه قرار گرفت.

عبدالاسلام مام عزیزی اضافه کرد: پلیس آگاهی نیروی انتظامی این شهرستان با مهارت خاص، صحنه را بررسی و با توجه شواهد موجود و حالت و بقایای جنازه متوفی، فوت را قبل از سوختن جنازه تایید کردند.

فرماندار اشنویه گفت: در بررسی‌های بیشتر ماموران پلیس آگاهی، موفق به دستگیری یک زن و مرد شدند که پس از بازجویی به قتل این زن میانسال، سوزاندن جسد و سرقت طلا و جواهرات وی اعتراف کردند.

وی اظهار کرد: متهمان پس از تکمیل پروند برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان مرزی اشنویه در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.