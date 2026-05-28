فرمانده مرزبانی فراجا از کشف بیش از سه میلیون نخ سیگار در بندر لنگه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار "علی اکبر جاویدان" گفت: در راستای طرح جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به کشور، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه توانستند طی عملیاتی دقیق، ضربه سختی به قاچاقچیان سیگار وارد کنند.
وی افزود: مرزبانان پس از اطلاع قاچاق گسترده سیگار از طریق مرزهای آبی، با قاچاقچیان حامل بار سیگار روبه رو شدند و در عملیات منسجم و دقیق توانستند محموله قاچاق را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی انتظامی افزود: مرزبانان در این عملیات ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار نخ سیگار خارجی، ۴ هزار و ۳۴۶ عدد فریم عینک، ۳۲ دستگاه فن کویل و ۱۳۴ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه قاچاق که بنا به اعلام کارشناسان ۹۸ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده را کشف کردند.
سردار جاویدان گفت: مرزبانان به طور شبانه روزی و در سختترین شرایط جوی و جغرافیایی در دریا و خشکی با بهره گیری از تجهیزات فنی، به رصد کامل نواری مرز کشور پرداخته و با هر گونه تردد غیر مجاز و ورود و خروج کالای ممنوعه مقابله میکنند.