مدیرکل امور زندان‌های استان البرز از اهدای ۳۰۰ بسته حمایتی و پرداخت ۲ میلیارد تومان کمک نقدی به خانواده‌های نیازمند زندانیان این استان خبر داد.

فتحی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: این اقدام خداپسندانه با مشارکت فعال خیرین نیک‌اندیش و به نیت موقوفه مرحوم ترخانی صورت گرفته است و ۳۰۰ بسته حمایتی شامل اقلام ضروری و ۲ میلیارد تومان وجه نقد، به خانواده‌هایی که چشم‌انتظار حمایت بودند، اهدا شد.

فتحی با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده زندانیان، خاطرنشان کرد: انجمن‌های حمایت از زندانیان در استان، وظیفه خطیر خدمت‌رسانی مستمر در ابعاد مختلف معیشتی، درمانی و آموزشی را بر عهده دارند.

وی گفت: هدف اصلی، کاهش بخشی از مشکلات و آلام این خانواده‌ها و کمک به بازگشت عزتمندانه زندانیان به جامعه پس از تحمل دوره محکومیت است.

مدیرکل امور زندان‌های استان روز نسیم مهر را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و جلب مشارکت‌های مردمی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این حرکت‌های خداپسندانه، شاهد بهبود وضعیت زندگی خانواده‌های زندانیان در استان باشیم.