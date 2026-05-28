

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رشید فرخی با اشاره به اینکه ایران در جمع برترین تولید کنندگان خرمای جهان است، اظهار داشت: در حال حاضر در سردخانه هایمان بیش از سال گذشته موجودی داریم و با توجه به اینکه فصل برداشت نزدیک است و در برخی مناطق جنوبی تر کشور بزودی شروع به برداشت خواهند کرد لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا موجودی سردخانه ها مصرف شود.



وی ایران را سومین صادرکنندگان خرمای جهان خواند و گفت: در سال گذشته تقریبا به متوسط تولید دست یافتیم که حدود یک میلیون ۳۵۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید رقم خورد اما در بخش صادرات، شاهد نوسانهای شدیدی بودیم که مهمترین عوامل آن، شرایط داخلی و قوانین داخلی، ثبت کارتهای بازرگانی، شرایط جنگی و اعمال ممنوعیتها و محدودیتهای صادرات بود.



رئیس انجمن خرمای ایران با بیان اینکه بیشترین مصرف محصول خرما چه در داخل و چه در خارج اصولا در ماه رمضان است،تصریح کرد: حمله دشمنان به کشور و بحث جنگ و تنگه هرمز بعد از ماه رمضان رخ داد بنابراین تاثیرات کم بوده است.

رشید فرخی افزود: با این وجود بنظر میرسد قوانین داخلی بیش از اتفاقاتی مثل جنگ و محاصره هرمز بر بحث انباشت انبارها اثرگذار بوده است. به عبارت دیگر شرایط حاکم بر کارتهای بازرگانی، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات در کنار دیگر عوامل موجب شده امسال انباشت محصول خرما در سرخانه ها زیاد شود.

وی افزود: اگرچه اتفاقات رخ داده در جایگاه صادراتی ما در بازارهای جهانی تاثیر نگذاشته اما اگر بخواهیم جایگاه خود را حفظ کنیم بایستی قوانین صادراتی متفاوتی نسبت به دوران پیش از جنگ حاکم شود. یعنی بخش دولت و اتاق بازرگانی باید یک دستورالعمل و بنیان جدید در حوزه صادرات تدوین کنند. در کنار آن تثبیت قوانین بیش از هر عمل دیگری موثر خواهد بود.