معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: با آغاز پویش «هزار میدان، هزار بازار» در بروجرد برای ۷۰۰ نفر اشتغالزایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سجاد عالیخانی در آئین افتتاح پویش ملی و نمایشگاهی «هزار میدان، هزار بازار» در عمارت تاریخی بیرجندی بروجرد گفت: برگزاری این پویش در یک بنای تاریخی و هویت‌مند، پیامی روشن از پایداری فرهنگ، هنر و اصالت لرستان است.

وی افزود: صنایع‌دستی استان، ریشه در تاریخ و هویت مردم زاگرس دارد و می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و اقتصاد هویت‌بنیان ایفا کند.

عالیخانی با بیان اینکه پویش «هزار میدان، هزار بازار» تنها یک نمایشگاه نیست، گفت: این رویداد، ویترینی از ثمرات تلاش‌های جهادی در حوزه اشتغال‌زایی است و صنایع‌دستی را باید کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی دستگاه‌های حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تبصره ۱۵، تاکنون بیش از ۶۵۰ طرح تولیدی و کارآفرینی در استان شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: در این راستا، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته که نتیجه ملموس آن، ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۷۰۰ نفر از هنرمندان و جوانان مستعد لرستان بوده است.

عالیخانی با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان نباید محدود به پرداخت تسهیلات باشد، گفت: نگاه ما به این حوزه، نگاهی زنجیره‌ای است؛ نگاهی که از آموزش اصولی آغاز می‌شود، به حمایت از تولید می‌رسد و در نهایت با بازارسازی درست به نتیجه خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با تمرکز بر آموزش‌های تخصصی و به‌روزرسانی رشته‌های بومی، کیفیت تولیدات هنرمندان لرستانی به استاندارد‌های جهانی نزدیک شده و حاصل این تلاش‌ها، کسب ۸ نشان بین‌المللی یونسکو و ۸۲ نشان ملی کیفیت بوده است.

عالیخانی به ضرورت ورود صنایع‌دستی به بازار‌های نوین اشاره کرد و افزود: هدف نهایی ما تبدیل «هنرِ محض» به «هنرِ ثروت‌آفرین» است و در این مسیر، از حضور صنعتگران در فضای مجازی، برندسازی محصولات و ایجاد بستر‌های فروش حمایت می‌کنیم تا واسطه‌ها کاهش یافته و ارزش افزوده مستقیم به تولیدکننده برسد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد، ستاد پیشرفت منطقه‌ای، بنیاد علوی، بنیاد برکت و دیگر نهاد‌های حمایتی اظهار کرد: بروجرد همواره دیار فرزانگان و گهواره هنر بوده است و هنرمندان این خطه، با آفرینش آثار فاخر، پاسداران هویت ملی ما هستند.

عالیخانی گفت: صنایع‌دستی لرستان بن‌بست‌ناپذیر است و ما متعهدیم با تمام توان در مسیر توسعه بازار، برندسازی و معرفی جهانی آثار هنرمندان این دیار گام برداریم.