دبیر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی گفت: باید تلاش کنیم و دست در دست هم دهیم تا مضامین رضوی با نگاهی عمیق در سینما روایت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بهروز شعیبی دبیر جشنواره فیلم رضوی، در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره که با حضور فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حجتالاسلام عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجت طباطبایی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد احیایی، رییس امور فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در سالن نمایشگاههای مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، گفت: امام رضا(ع) به تک تک ما لطف داشته و بر ما فیلمسازان است که با آثارمان ذرهای از لطفش را جبران کنیم.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران افزود: طی ساخت فیلم «بدون قرار قبلی» دریافتم که زندگی و شخصیت امام رضا(ع) دارای ابعاد نامکشوف و متفاوتی است که میتواند دستمایه ما فیلمسازان قرار گیرد.
دبیر جشنواره ملی فیلم رضوی با تاکید براینکه دبیری این جشنواره برای من افتخار بزرگی محسوب می شود؛ افزود: ما در تلاشیم تا در این دوره آثاری با روایتهای قوی و تکنیکهای خوب به جشنواره ارائه شود و دست در دست هم دهیم تا مضامین رضوی با نگاهی عمیق روایت شود.
شعیبی با بیان اینکه جا دارد فیلمهای بسیاری با مضامین رضوی ساخته شود، اظهار داشت: ما در این میدان دست یاری به سوی همه دراز میکنیم؛ همانطور که در این دوره خیلیها کمک کردند و انشاالله شاهد تولید فیلمهای رضوی فاخری در سراسر کشور خواهیم بود.
دبیر جشنواره بینالمللی فیلم رضوی گفت: فیلمسازان آستینهای خود را بالا بزنند و فیلمهای مستند و داستانیشان درباره امام رضا(ع) را برای دبیرخانه جشنواره در یزد ارسال کنند.
پانزدهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد بینالمللی امام رضا (ع)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و استانداری یزد نیمه دوم دی سال جاری به دبیری بهروز شعیبی در یزد برگزار خواهد شد.