به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بهروز شعیبی دبیر جشنواره فیلم رضوی، در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره که با حضور فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حجت‌الاسلام عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حجت طباطبایی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی، محمد احیایی، رییس امور فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری و محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در سالن نمایشگاه‌های مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، گفت: امام رضا(ع) به تک تک ما لطف داشته و بر ما فیلم‌سازان است که با آثارمان ذره‌ای از لطفش را جبران کنیم.