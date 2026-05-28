تجمعات شبانه مردم مازندران این روزها با پلاکاردهای متنوع و خودجوشی همراه است که حامل پیامهای صریح وفاداری به نظام و هشدار به بدخواهان میهن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تجمعات شبانه مردم این دیار این روزها شاهد جلوههای ویژهای از هنرِ سیاسی و بصیرتِ مردمی است. پلاکاردهای حال خوبکنی که با جوهر غیرت روی سفیدی کاغذ نقش بستهاند، فضای این اجتماعات را چشمگیرتر کرده و هر کدام به تنهایی، حامل پیامی عمیق از سوی اقشار مختلف مردم هستند.
میدان شهر در این شبهایِ فراموشنشدنی، به کتابِ گشودهای میماند که هر صفحهاش را دلی استوار نوشته است. در مصاحبههای مردمی، یک واژه بیش از همه طنینانداز است: "ایستادگی". یکی از حاضران با برافراشتن پلاکارد خود میگوید: «هر وقتی که نیاز باشه، این پلاکاردها دستمون میمونه؛ ما پاکارِ این انقلاب و نظام هستیم و خائنین به این مملکت باید از این اراده بترسند.»
اینجا جملات بال درآوردهاند و گویی نوشتهها، به نبضِ تپنده دستانی بدل شدهاند که پرچمِ وفاداری را برافراشته نگه داشتهاند. این دستنوشتهها قرار نیست پیش از رسیدن به فرجامِ پیروزی بر زمین بنشینند. شعارهایی که با خطی ساده، اما پرمعنا بر روی کاغذ نقش بستهاند، سنگرهایی هستند که به نامِ وحدت یک ملت سند خوردهاند.
بیش از هشتاد شب است که یک نجوایِ تکراری در گوش زمین میپیچد: «ما اینجا ریشه دواندهایم». پلاکاردها در دستان مرد و زنِ مازندرانی، زبانِ بیصدای ملتی هستند که با جوهر ایمان، مسیر پیروزی را مشق میکنند. ایستادگی، نه در شعار، که در عمقِ کلماتِ همین دستنوشتههاست که نشان میدهد پیوندِ امت با آرمانهای نظام اسلامی، ناگسستنی است.
گزارش از هدیه سعیدی فر