پانصد زائر خراسان جنوبی صبح امروز عازم جمرات شدند تا مناسک رمی جمرات را برای دومین بار انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان گفت: زائران استان در سرزمین منا امروز دهم ذیالحجه، اعمال اصلی این روز را با موفقیت و در فضایی معنوی به پایان رساندند و پس از رمی جمره عقبه، انجام قربانی و حلق یا تقصیر، از احرام خارج شدند و اکنون در نخستین شب بیتوته در منا به عبادت، دعا و راز و نیاز مشغول هستند.
دستگردی با اشاره به اینکه زائران استان در سلامت کامل هستند افزود: زائران سرزمین وحی تا فردا جمعه در سرزمین منا خواهند بود.
حجاج باید روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم ذیالحجه به نماد شیطان سنگ بزنند.