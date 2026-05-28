

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان گفت: زائران استان در سرزمین منا امروز دهم ذی‌الحجه، اعمال اصلی این روز را با موفقیت و در فضایی معنوی به پایان رساندند و پس از رمی جمره عقبه، انجام قربانی و حلق یا تقصیر، از احرام خارج شدند و اکنون در نخستین شب بیتوته در منا به عبادت، دعا و راز و نیاز مشغول هستند.

دستگردی با اشاره به اینکه زائران استان در سلامت کامل هستند افزود: زائران سرزمین وحی تا فردا جمعه در سرزمین منا خواهند بود.



حجاج باید روز‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه به نماد شیطان سنگ بزنند.







