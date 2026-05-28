مدیرکل کمیته امداد استان البرز از توزیع نزدیک به ۲۰ هزار بسته گوشت گرم میان خانواده‌های تحت حمایت و نیازمندان استان در ایام عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، البرزی با تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: امسال با مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری، گروه‌ها و مؤسسات مردمی، روند جمع‌آوری و توزیع نذورات قربانی در سطح استان با گستردگی مطلوبی انجام شد.

وی افزود: در قالب پویش نذر قربانی، بسته‌های گوشت گرم به‌صورت کاملاً بهداشتی و با رعایت کرامت خانواده‌ها میان مددجویان و نیازمندان توزیع شد و خانوار‌های دارای شرایط خاص معیشتی در اولویت دریافت خدمات قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز خاطرنشان کرد: این اقدامات با محوریت مراکز نیکوکاری و مشارکت مردمی و در قالب قرارگاه «ایران همدل» انجام شد که جلوه‌ای ارزشمند از همدلی اجتماعی و کمک مؤمنانه مردم نیکوکار استان بود.

وی افزود: خیران و نیکوکاران می‌توانند از طریق کد دستوری ‎۸۸۷۷۰۲۶#، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ و همچنین لینک پرداخت پویش نذر قربانی به نشانی زیر، کمک‌های خود را برای حمایت از نیازمندان پرداخت کنند: