تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اینچهبرون در سه استان شمالی با حضور استاندار گلستان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، علی اصغرطهماسبی اعلام کرد: برای خودروهای پلاک منطقه آزاد اینچهبرون، علاوه بر استان گلستان، مجوز ورود به مازندران و گیلان نیز اخذ شده است.
وی افزود: رویکرد ما این است که پس از رفع کامل موانع، خبر بهصورت رسمی اعلام شود.
گفتنی است منطقه آزاد اینچهبرون، در میان ۱۰ منطقه آزاد جدید کشور، نخستین منطقهای است که خودرو در آن پلاکگذاری و ترخیص شده است؛ موضوعی که میتواند به شتابگیری تحولات اقتصادی در شمال کشور کمک کند.
این دستاورد نشانهای روشن از شتاب استان به سمت توسعه، تسهیل سرمایهگذاری و تکریم فعالان اقتصادی است.