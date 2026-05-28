معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت عمومی «خط قرمز» دولت است، از تشدید نظارتهای میدانی بر فعالیت کشتارگاهها خبر داد.
غلامرضا سالاری در نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان گفت: صیانت از سلامت فرآوردههای دامی به دلیل ارتباط مستقیم با سفره مردم و امنیت غذایی جامعه، از اولویتهای راهبردی مدیریت ارشد استان است.
وی افزود: رعایت دقیق موازین بهداشتی در کشتارگاهها یک ضرورت غیرقابلچشمپوشی است.
سالاری گفت: هیچگونه سهلانگاری در تامین سلامت مواد غذایی پذیرفته نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: کلیه مراکز کشتارگاهی موظف به اجرای کامل دستورالعملهای ابلاغی هستند و در صورت مشاهده کمترین انحراف از استانداردهای بهداشتی، علاوه بر صدور اخطار، برخوردهای قاطع قانونی در دستور کار قرار میگیرد.