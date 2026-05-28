به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در آیین گردهمایی مشترک رزمندگان شهرستان بهبهان و سیسخت از خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم این استان نیز دلجویی شد.

رزمندگان شهرستان بهبهان که برای گردهمایی مشترک با رزمندگان استان به شهر سی سخت سفر کرده بودند با خانواده شهید تیموریان از شهدای ناو شکن دنا دیدار و گفتگو کردند.

یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس شهرستان بهبهان در گفتگو با پدر شهید تیموریان ضمن دلجویی از این پدر صبور گفت: جنایات هولناک جنگ تحمیلی سوم و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، لکه ننگ ابدی بر پیشانی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی ادامه داد: این خون‌های پاک، سند زنده و گویای مظلومیت جمهوری اسلامی ایران و جنایت‌کاری دشمنانی است که حقوق بشر را تنها ابزاری برای تأمین منافع استکباری خود می‌بینند.



ناخدا سوم شهید «مهدی تیموریان» از غیورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ناو دنا بود که در مسیر بازگشت از ماموریت غیرنظامی هند در نزدیکی کشور سریلانکا در آب‌های آزاد مورد اصابت زیردریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت و به همراه ۸۰ تن از همرزمان خود مظلومانه به شهادت رسید.

